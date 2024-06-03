天然石 高透明 水晶 クリアクォーツ ダブルポイント タワー

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商品詳細
10/20新着高透明の水晶のダブルポイントです。このサイズの物が1番可愛いなと思い、現地の屋外市場でやっと探したものです。形もとても綺麗です。ドリームアメジストもあります。※1本価格です。その他おまとめはお値引致します。
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