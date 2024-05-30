スウェーデン発！ MATS JONASSONマッツ・ジョナサン クリスタルに彫刻

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☆値下げしました！17500→16500→15500→14500→13500→12500→11000 →10500→10000→9700希少！スウェーデン発！アーティストMATSJONASSONマッツ・ジョナサンによるデザインで「フクロウ」のクリスタルガラス彫刻オブジェ・ペーパーウェイト・インテリア小物です。アイスバーグ(氷山)をかたどったデザインにエッジング加工(ガラス彫刻)を施したもので「フクロウ」は知恵と高潔のシンボルであり、世界中でラッキーチャーム(縁起物、幸運のお守り)として人気のモチーフになっています。限りなく透明で神秘的なクリスタルに、アーチィストの研ぎ澄まされた感性を見事にっ演出。透明ですので、飾る場所や色調に見事に反応し、また新しいアート感覚を創出してくれる美しく純粋な輝きを放つ作品です。フクロウをモチーフにしたものは多々ありますが、これは最近では見かけないレア物です。永年飾っていましたが、微細なキズもほぼ無く綺麗で状態の良い作品です。■ブランド:MATSJONASSONマッツ・ジョナサン(スウェーデン)■商品名:クリスタルガラス彫刻 オブジェ・ペーパーウェイト・インテリア小物■カラー:CLEAR-クリア■サイズ(約):縦12.6×横9.2×厚さ2~4.5cm■素材:クリスタルガラス■発売年:1970~1979年頃■重量:720g■付属品:なし■状態:永年飾っていましたが、微細なキズもほぼ無く綺麗で状態の良い品です。※送付は宅急便コンパクト便を予定しております。※自宅保管品である事ご了承願います。また完璧を求められる方はご購入を控えて頂きますようお願いします。