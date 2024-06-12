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フンメル人形　ドイツ　ゲーベル　美品
商品番号 L50766047050
商品名

フンメル人形　ドイツ　ゲーベル　美品
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HomeBound(家路）は、ヤギを引き連れ、家路に就く親子の様子を描いたフンメル人形です。おそらく夕方の暗くなる山道を早足で歩く親子とヤギ、その心模様が作品から強く感じられます。足下の緑の尖った草やヤギが前足を踏み出す直前の脚の曲がった瞬間まで、見事な描写です。絵画の中から抜け出た様な精巧な作りで間違いなく名品の一つです。1950年代に高明な彫刻師アーサー・ミューラーの手により制作されたものの、世に出されたのは1971年でした。1999年1月に制作が一旦終了となり、その後は復活していないことからとても稀少なフンメル人形です。・サイズ：高さ:約14.5m　底面の幅：約10.8cm　底面の奥行：約9cm重さ:344g※多少の誤差は予めご了承ください。・状態：目立つような割れ、欠け、ひび等なく、とても綺麗な状態・お色も鮮明で珍しいほどの美品です。お箱はございませんので　別の箱に丁寧に梱包いたします。フンメル人形は、ドイツ・バイエルンの修道女マリア・イノセンティア・フンメルが描いた子どもの絵からアイデアを得て誕生した高級陶磁器人形です。『Goebel（ゲーベル)』として、1871年に創業し、リヤドロ・ロイヤルコペンハーゲンと並んで世界的に有名なドイツの高級陶磁器人形ブランドになります。しかし、2008年にフンメル人形の生産は終了してしまい、アンティーク品は入手困難になっています。緻密な仕上がりは芸術的で、そのユニークな表情に定評があり、見る者の心をそっと癒してくれます。　　　　　　　　宜しくお願い致します。
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