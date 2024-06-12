雪見灯籠　人工石材（樹脂）　ミニチュア

素材···その他、樹脂テイスト···北欧モダン、和モダン、和風サイズ.最大30㎝角 D25㎝ 高さ28㎝加工…叩き仕上げ20年ほど前に【仕入れた】雪見灯籠です。長い間倉庫に眠っておりました。石材に似せた樹脂で出来ていて人工石材と言うのでしょうか、御影石風になってます。重さは5.8キロあります。廃業により現在この様なミニチュアで精巧な灯籠を作れる所は無いとの事で貴重な物です。状態は若干茶色に変色しています。遠目から見たらエッジにコントラストがかかってパキッと仕上がっている感じにみえ良いかも知れません。欠けがあったので少し修正し直しました。茶色の変色以外は問題ありません。また裏側の火袋の窓ガラスが貼っていないのは電球を設置する為の開きです。電気を設置しなくても裏面にして灯籠を据えてください。手作りでもなく石材でも無いですが、とても良い形に仕上がっている雪見灯籠です。場所を取らないので、何処にでも置けます。如何でしょうか。#雪見灯籠 #人工石材 #石#灯籠 #ミニチュア #ミニサイズ



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