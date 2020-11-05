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- 菱刈鉱山産 金鉱石 約1.7㎏
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商品詳細
鹿児島県の菱刈鉱山は、日本で唯一商業規模で操業している金鉱山です。数多くあった日本の金山の中でも断トツの産出量を誇り、世界的にも高品位な金鉱石が採れることから、「奇跡の金山」とも言われています。現在も稼働中で高品位な金鉱石を産出し続けている菱刈鉱山の貴重な一品です。高級感のある台座と木製看板が付属します。寸法:約110✕約110✕約110㎜重量:1756g台座:230✕140✕8㎜#菱刈鉱山#金鉱石#鉱石#天然石#石#鉱物#金#金山#GOLD
http://narcologia.ru/goods/scissoring547996.html
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