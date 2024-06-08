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菊花石　鑑賞石　岐阜県根尾谷産　専用台付15×7×3cm
商品番号 S53556026172
商品名

菊花石　鑑賞石　岐阜県根尾谷産　専用台付15×7×3cm
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

自宅保管品です、写真を御覧頂きご判断お願いいたします。サイズ幅15cm高さ7cm奥行3cm
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