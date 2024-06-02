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水晶 クラスター 原石
商品番号 D96646547295
商品名

水晶 クラスター 原石
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱根の天然石ショップで購入しました。水晶のクラスター(原石)です。角度によって、虹が見えます。細かいポイントがたくさん見えます。置物としても、アクセサリーを置いて浄化に使用しても良いかと思います。幅：最長約11cm高さ：最長約6cm重さ：約0.4kg水晶/天然石/原石/置物/浄化
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