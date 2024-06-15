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ステンドグラスパネル　薔薇
商品番号 Y90529184025
商品名

ステンドグラスパネル　薔薇
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 10,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。秋薔薇の季節になりますね。3色のバラをイメージして作りました。　写真は朝の自然光で撮ってます。ガラスには線や気泡が入っていますがヒビではないのでご了承ください。　　　　　　　木台素材　ウォールナット木台込みの高さ　約27cm木台サイズ　　　30×9cm　　幅　　　　　31.5cm＃ばら＃秋薔薇＃サンキャッチャー＃ハンドメイド
http://narcologia.ru/goods/Stanford426273.html
http://narcologia.ru/goods/injure896567.html
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生徒さんの作品。バラの絵付けのステンドグラスパネル | ステンド ...
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日本通販店 ステンドグラスパネル【薔薇】 その他 - LITTLEHEROESDENTISTRY
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