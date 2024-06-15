ステンドグラスパネル　薔薇

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。秋薔薇の季節になりますね。3色のバラをイメージして作りました。 写真は朝の自然光で撮ってます。ガラスには線や気泡が入っていますがヒビではないのでご了承ください。 木台素材 ウォールナット木台込みの高さ 約27cm木台サイズ 30×9cm 幅 31.5cm＃ばら＃秋薔薇＃サンキャッチャー＃ハンドメイド
http://narcologia.ru/goods/Stanford426273.html
http://narcologia.ru/goods/injure896567.html
http://narcologia.ru/goods/perforce20965.html
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