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No.96銭カエルの置物
商品番号 G19684480583
商品名

No.96銭カエルの置物
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···風水素材···石材カルサイトカルサイトは屈折率が高く、カルサイトを通して物を見ると二重に見えます。そのため古来より、カルサイトを身につけると能力や運を倍増してくれる効果があるといわれています。透明度やカラーバリエーションが豊富で、白、黄色、ピンク、青などがあります。また衝撃に弱いので、持ち歩く際は注意をしてください。
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