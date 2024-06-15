No.96銭カエルの置物

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商品詳細
種類···風水素材···石材カルサイトカルサイトは屈折率が高く、カルサイトを通して物を見ると二重に見えます。そのため古来より、カルサイトを身につけると能力や運を倍増してくれる効果があるといわれています。透明度やカラーバリエーションが豊富で、白、黄色、ピンク、青などがあります。また衝撃に弱いので、持ち歩く際は注意をしてください。
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