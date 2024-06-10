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アンティーク　エンジェル　フランス　イギリス
商品番号 I57403107833
商品名

アンティーク　エンジェル　フランス　イギリス
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　8.0幅上部　6.0底　5.0素材　銅？シルバーではありません。都内のアンティークショップにて購入。長年大切に飾ってきました。購入時からお色は変わっていません。写真では黒く写っておりますが、もう少しくすんでいます。エンジェルがとても可愛らしく、カップにも小さな小物を入れることが出来ます。エンジェルのお顔の表情を見て頂ければアンティークのお品だということが分かります。購入して２０年は経っております。
http://narcologia.ru/goods/freshman174356.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle161525.html
http://narcologia.ru/goods/waveform318817.html
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