アンティーク　エンジェル　フランス　イギリス

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アンティーク 天使のブロンズ像 置物 フランス オーブを持ったエンジェル オブジェ

高さ 8.0幅上部 6.0底 5.0素材 銅？シルバーではありません。都内のアンティークショップにて購入。長年大切に飾ってきました。購入時からお色は変わっていません。写真では黒く写っておりますが、もう少しくすんでいます。エンジェルがとても可愛らしく、カップにも小さな小物を入れることが出来ます。エンジェルのお顔の表情を見て頂ければアンティークのお品だということが分かります。購入して２０年は経っております。