美品 berluti　ベルルッティ　カリグラフィー 二つ折り 長財布

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ベルルッティの二つ折り長財布になります。落ち着いたカラーにデザインがおしゃれな1品です。箱、保存袋付き購入場所質屋サイズ横18cm縦9cm厚み1.5cm状態若干小傷、角スレ若干ございますが、比較的綺麗でまだまだお使い頂けます。