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美品 berluti　ベルルッティ　カリグラフィー 二つ折り 長財布
商品番号 I12588144246
商品名

美品 berluti　ベルルッティ　カリグラフィー 二つ折り 長財布
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 12,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベルルッティの二つ折り長財布になります。落ち着いたカラーにデザインがおしゃれな1品です。箱、保存袋付き購入場所質屋サイズ横18cm縦9cm厚み1.5cm状態若干小傷、角スレ若干ございますが、比較的綺麗でまだまだお使い頂けます。
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