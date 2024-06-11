stein PRINT TEE COMPLETE INCOMPLETE BRW

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商品詳細
steinPRINTTEE-COMPLETE\u0026INCOMPLETEシュタインプリントTコンプリート\u0026インコンプリートカラー:ダークブラウンサイズ:S着丈:72cm身幅:62cm裾幅:62cm肩幅:59cm袖丈:20cmsteinのプリントTシャツ。サラリとしていて肌触りが良く、綺麗な落ち感が特徴のリヨセルのスムース生地を使用。シルエットは肩周りや身幅、アーム部分にたっぷりとゆとりを持たせた、ゆったりとしたオーバーサイズシルエット。一枚着としても、アウターやシャツのインナーとしても使える汎用性の高いアイテム。#オーバーサイズ#ボックスシルエット#ドロップショルダー#ビッグシルエット
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