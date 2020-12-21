スヌーピー 三つ折り財布 73103 ブラック

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商品詳細
ブランド名：SNOOPY[スヌーピー]商品名：三つ折り財布商品コード：73103サイズ：高さ7.5cm×幅9.4cm×マチ2.5cm色：ブラック品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：札入れ×1小銭入れ×1カードポケット×2商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。
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