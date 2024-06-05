【Salvatore Ferragamo】サルヴァトーレフェラガモ　ベルト

フェラガモの黒型押しのベルトになります。「スターの靴職人」と呼ばれた創業者サルヴァトーレが1927年にフィレンツェを拠点に設立した「FERRAGAMO(フェラガモ)」。クリエイティブなデザイン、高品質なメイド・イン・イタリーへのこだわり、常に革新を追求する創業者のフィロソフィーは、クリエイティブ・ディレクターマクシミリアン・デイヴィスが手がける最新のコレクションにも脈々と受け継がれています。近年ではミラノファッションウィーク(ミラノコレクション)におけるモダンでグラマラスなランウェイショーでも話題をさらっており、ウエアやシューズ、レザーグッズなどが世界中のファッションリーダー達に愛用されています。百貨店の正規フェラガモショップで購入。写真の袋もおつけします。●サイズ素人採寸になりますが、全長98cm穴まで74〜87cm●その他目立った傷や汚れなどないと思いますが、バックルは少し細かい擦り傷があります。その分お安くしておりますので、中古品につき、傷や汚れ等気になさらない方どうぞご検討ください。カラー、細かいデザインなどは写真にてご確認ください。MACKINTOSHマッキントッシュロンドンブルックスブラザーズポールスミスARMANIFerragamoJILSANDERボリオリLARDINIスティレラティーノタリアトーレルイジボレッリムーレーMooRERフィナモレL.B.M.1911BrillaperilgustoリングジャケットエンメティイザイアベルベストイレブンティINCOTEXPT01sivigliasolidoヤコブコーエンベルウィッチザノーネクルチアーニドルモアチルコロジャンネットストラスブルゴEMMETIHERNOヘルノパルトキートンgiab'sARCHIVIOジーティーアーG.T.ABEAMSFベルウィッチストーンアイランドC.P.CompanyTRAMAROSSAPT05素材...本皮カラー...ブラック



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