プレリーギンザ PRARE GINZA 革ベルト 黒

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商品詳細
プレリーギンザ、PRAREGINZA、紳士用、革ベルト(シボ型押し)です。色は、黒、幅は、2.9㎝です。定価は1万2千円くらいだったかと思います。長さは、一番手前の穴で、81.2㎝、真ん中で、85㎝、一番奥で、89.2㎝です（概算につき、誤差はご容赦ください）。また、長さはカットにより調整可能です。先月に高島屋で購入し、1回だけ使用しました。
http://narcologia.ru/goods/providence409694.html
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