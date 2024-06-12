Adequate\u0026co アダクワッタ ワークキャップ ビンテージ ファブリック

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Adequate\u0026coのワークキャップです。オンラインストアで完売している商品です。昨年の夏に蚤の市で購入してから2回使用後、自宅保管していました。元々ビンテージの生地を使用しているので落書きのような物や汚れが購入時からあります。その他はダメージなど無く綺麗です。以下公式サイトの説明です。ProductDetails1950's~vintagelaundrybagと、HBTLaundrybagを組み合わせて、ワークキャップに仕上げました。オリジナルのペイントと、カーキとオリーブドラブのカラーリングがとても良いです。手染めしたオイルドレザーとヴィンテージボタンでサイズを約1.5cm~2.0cm伸ばせます。Size:about59~cmMaterial:cotton,leatherカラー···ベージュカラー···ベージュ形···ワーク