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Adequate\u0026co アダクワッタ ワークキャップ ビンテージ ファブリック
商品番号 G65085660086
商品名

Adequate\u0026co アダクワッタ ワークキャップ ビンテージ ファブリック
ブランド名 ザエイチダブリュードッグアンドコー
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Adequate\u0026coのワークキャップです。オンラインストアで完売している商品です。昨年の夏に蚤の市で購入してから2回使用後、自宅保管していました。元々ビンテージの生地を使用しているので落書きのような物や汚れが購入時からあります。その他はダメージなど無く綺麗です。以下公式サイトの説明です。ProductDetails1950's~vintagelaundrybagと、HBTLaundrybagを組み合わせて、ワークキャップに仕上げました。オリジナルのペイントと、カーキとオリーブドラブのカラーリングがとても良いです。手染めしたオイルドレザーとヴィンテージボタンでサイズを約1.5cm~2.0cm伸ばせます。Size:about59~cmMaterial:cotton,leatherカラー···ベージュカラー···ベージュ形···ワーク
http://narcologia.ru/goods/ramshackle684066.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper755309.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi245547.html
Adequate\u0026co アダクワッタ ワークキャップ ビンテージ ファブリック
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”THE FACTORY MADE(ザファクトリーメイド)” ワークキャップ VINTAGE WOKER CAP メンズ 春夏秋冬 オールシーズン (kaw-tfm-fm562)
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Adequate | Made in Japan | Hand Crafted | Cap | Clothing |
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Columbia - ワークキャップの通販 by あひる商店｜コロンビアならラクマ
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