STUSSY、Tシャツ

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックに白字袖丈···半袖※生地はメッシュネック···Uネック季節感···春、夏、秋※中に長袖を着込めば冬も着れると思います見た目に目立った傷などはなく綺麗な状態ですサイズはXXLと書かれています173センチの男性がお尻くらいの長さで着れますよければ紙袋も一緒に送らせて頂きます