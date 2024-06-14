新品未使用　ショッパー付　コーチ　coach ベルト　リバーシブル　プレゼントに

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新品未使用コーチのベルトです。値引きのコメントには返信しておりません。プレゼント用に購入しましたが、必要無くなったため、お安く出品致します。写真1枚目が全てになります。ベルトバックル2点専用ボックス専用ショッパータグ、説明書類バックル2個、ベルトはリバーシブルですので、バックルとの組み合わせで4通りにお使い頂けます。サイズ：ベルト部分の長さ120㎝、幅約3.7㎝ 長さはカットして調整可能です。カラー:ブラック/ブラックモノグラム正規店での購入ですので、コーチ店舗でのアフターケアも受けられます。新品未使用ですが、自宅保管ですので店舗商品のような完璧を求める方はトラブルを避けるためご購入をご遠慮下さい。専用ボックスには保管の際の傷みがございます。お写真にてご確認下さい。ご了承頂いた方のみご購入をお願い致します。ベルトとバックルに傷みはございません。発送は追跡可能レターパックになります。宜しくお願い致します。