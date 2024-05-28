【CK】カルバンクライン リバーシブルベルト イタリア製 B30【未使用品】

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『商品タグ付きブラック/ブラウンCalvinKleinレザーベルト 匿名配送』【商品】●CalvinKleinカルバンクラインリバーシブルベルトN02B30CK077カラー：ブラック/ブラウンバックル：ダークシルバーサイズ：130＜寸法（実寸）＞全長（バックル含む）：約129cm×ベルト幅約3.3cmバックル：約4.3cm×約7cmつく棒付け根から最短穴まで約105cm,最長穴まで約115cm＊5穴、5段階長さ調節可＊ベルト長はカットが可能です。レザー製MadeinItaly【商品の状態】商品タグ付き未使用品＊保管時についたと思われるヘコミ、キズ小、ヨゴレがございます（画像6枚目ご参照下さいませ）。全体的に目立ちませんが、ご了承のうえご検討をお願いいたします。【配送について】らくらくメルカリ便宅急便コンパクト匿名配送にて発送いたします。＜No.495＞#CalvinKlein#CK#カルバンクライン#リバーシブル#ベルト#satigarage