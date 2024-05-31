ヴァレンティノガラヴァーニ　ダンヒル　ベルトバックル　２個セット

ご覧いただきありがとうございます。#バッグ、小物一覧はこちらヴァレンティノガラヴァーニとダンヒルのベルトバックルですベルトはありませんが、ロック式で装着できますヴァレンティノの方はきれいな状態ですが、ダンヒルは色落ちがあります《サイズ》 ① ヴァレンティノ H3.5×W5.0ｃｍ 33ｇ ベルト挿入部最大30ｍｍ ② ダンヒル H3.3×W5.5ｃｍ 39ｇ ベルト挿入部最大30ｍｍ （素人採寸です）《コンディション》・ダンヒルは色落ちがあります・ヴァレンティノは比較的に良い状態です・ユーズド品ですので細かな汚れや擦れキズはあります・状態は写真でご確認ください



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