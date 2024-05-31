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ヴァレンティノガラヴァーニ　ダンヒル　ベルトバックル　２個セット
商品番号 D11294627409
商品名

ヴァレンティノガラヴァーニ　ダンヒル　ベルトバックル　２個セット
ブランド名 ヴァレンティノガラヴァーニ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。#バッグ、小物一覧はこちらヴァレンティノガラヴァーニとダンヒルのベルトバックルですベルトはありませんが、ロック式で装着できますヴァレンティノの方はきれいな状態ですが、ダンヒルは色落ちがあります《サイズ》　①　ヴァレンティノ　　　H3.5×W5.0ｃｍ　33ｇ　ベルト挿入部最大30ｍｍ　②　ダンヒル　　　H3.3×W5.5ｃｍ　39ｇ　ベルト挿入部最大30ｍｍ　　（素人採寸です）《コンディション》・ダンヒルは色落ちがあります・ヴァレンティノは比較的に良い状態です・ユーズド品ですので細かな汚れや擦れキズはあります・状態は写真でご確認ください
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