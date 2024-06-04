クロムハーツ　スター　Tシャツ　Mサイズ

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商品詳細
クロムハーツの半袖Tシャツになります。セカンドストリートオンライン購入の正規品になります。着用回数は1回のみです。偽物が非常に多い一品になりますので、正規品かつ美品をお求めの方はこの機会にいかがでしょうか。中古品になりますので、細かい方はご遠慮下さい。気持ちの良いお取引ができればと思います。宜しくお願い致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック
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