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- 希少 REM Tシャツ ヴィンテージ R.E.M. (レム) ツアー USA製
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商品詳細
Size(サイズ) LBackLength(着丈)72cmArmpittoArmpit(身幅) 53cmShouldertoShoulder(肩幅) 47cmSleeveLength(袖丈) 20.5cmCondition90/100状態良好です！！R.E.MのバンドTシャツになります！こちらは1987年に行われたmetaltourtシャツになります！日本でも大人気のバンドR.E.Mですが、1980年に結成し、2011年に解散してしまっているため、より一層R.E.MのバンドTシャツは、球数が少なくなっています。またR.E.Mの有名な話として、カートコバーンがものすごくR.E.Mにリスペクトしていたのは、すごく有名な話ですよね！#vintage#90s#00s#tee#t-shirt#shirt#movie#anime#skate#pixar#band#art#fashionvictim#oneita#stanleydesantis#anarchicadjustment#gap#oldgap#ralph#supreme#stussy#mohair#sears#akira#lainmask#pulpfiction#trainspotting#atp#ヴィンテージ#ビンテージ#オールド#Tシャツ#プロモ#ムービー#アニメ#アート#バンド
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