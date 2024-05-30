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ニューエラ テキサス レンジャーズ サイドパッチ 海外限定 ダルビッシュ
商品番号 M52377923834
商品名

ニューエラ テキサス レンジャーズ サイドパッチ 海外限定 ダルビッシュ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,198 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外限定のカスタムキャップになります。サイズは73/4（61.5cm）新品未使用です。海外でも即完のモデルです。他にも出品していますので合わせて購入する場合は1000円値引きしますのでコメント下さい。
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http://narcologia.ru/goods/ambassador699806.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador706206.html
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