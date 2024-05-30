ニューエラ テキサス レンジャーズ サイドパッチ 海外限定 ダルビッシュ

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海外限定のカスタムキャップになります。サイズは73/4（61.5cm）新品未使用です。海外でも即完のモデルです。他にも出品していますので合わせて購入する場合は1000円値引きしますのでコメント下さい。