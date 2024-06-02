Supreme Small Box logo Camp Cap ΔΘγΛ

#Aprilroofs←出品物一覧★★シュプリームを中心に多数出品中です★★★★値下げ不可★★購入時のコメント不要★★SupremeSmallBoxlogoCampCapシュプリームスモールボックスロゴキャンプキャップ細かなヘリンボーンのボディにスモールボックスロゴのワッペンを施したヴィンテージキャンプキャップになります。シュプリームのヴィンテージキャップがお好きな方、またこのデザイン、カラーを気に入っていただけた方にお買い上げいただければと思います。デッドストックですが、紙タグが欠損しています。カラー：Olive/オリーブシーズン：2001生産国：アメリカ状態はいいですが、生産から年月が経過していますので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。付属品はありません。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送はネコポス、宅急便コンパクト、または宅急便60サイズを予定しております。



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