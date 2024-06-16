HTC エイチティーシー 5000 STUDS 5連 スタッズ レザー ベルト

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●商品説明、※項目の注意事項を必ずお読み下さい。【商品説明】HTCエイチティーシー5000STUDS5連スタッズレザーベルトです。木村拓哉氏もプライベートでは愛用しており大変人気があるモデルになります。All.Blackになりますので合わせやすく今となっては希少かと思います。【サイズ】（表記）85／34採寸サイズレザー部分の全長約108ｃｍ；幅約3.5ｃｍバックルの大きさ約（4.8×3.5）ｃｍ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。他にも、mattyboyマッティボーイエンメティレザーJKT等出品しておりますのでご検討下さい。※当方の評価、プロフィールを見て頂ければ分かると思いますが正規品しか興味はありません。1.購入後必ず即ご入金手続きが可能な方.受取完了連絡をして頂ける方のみ。2.商品到着後イメージと違うサイズが合わない等の返品キャンセルはお受け出来ません。3.新規のお客様評価の悪い方のご入札はご遠慮ください。※高額商品の為発送はゆうパックになります。当方煙草は吸いません。