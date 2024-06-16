【新品】ランバンオンブルー　ジオ　二つ折り財布　ブルー　593604

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ご覧頂きありがとうございます。㈱イケテイ取り扱いの国内正規品ランバンオンブルーの二つ折り財布です。特徴的な幾何学柄とメタルシボのW型押しを施した牛革とリフレクターレザーのコンビネーションがポイントの光るレザーシリーズです。遊び心の効いたヤンチャなマテリアルとシックで重厚感のある金具類のギャップがenbleuらしい表現となります。カラー:ブルーサイズ:約W8.8×H12.8×D3.2cm重量:約117g素材:牛革×山羊革仕様スナップボタン式開閉内側:L字式ファスナー小銭入れ×1(内側:フリーポケット×1)札入れ×2カード入れ×10フリーポケット×2箱に汚れがありますのでご了承の上、ご購入宜しくお願い致します。定価16500円(税込み)他にも鞄や財布など出品中です。是非ご覧下さい(^_^)