ちいかわ BOO！BIGぬいぐるみ ハチワレ 8個セット

⭐︎新品未開封＊タグ付き⭐︎オンクレで獲得したちいかわBOO！BIGぬいぐるみハチワレ ×6ちいかわ ×2計8個セットです(◡̈)/❤︎サイズは約33cmです⭐︎段ボール箱に入れて発送いたします。商品に直接触れることはありませんので衛生的です(o˘◡˘o)プレゼントにも♪即日〜翌日発送いたします◡̈⭐︎#ちいかわ#ハチワレ#うさぎモモンガシーサーくりまんじゅうラッコ#ちいかわぬいぐるみ#ハチワレぬいぐるみ着ぐるみマスコット#bigぬいぐるみぬいぐるみハロウィン#ハロウィン狼魔女人気タイトル···ちいかわグッズ種類···ぬいぐるみ



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