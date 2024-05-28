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ちいかわ BOO！BIGぬいぐるみ ハチワレ 8個セット
商品番号 G68207436304
商品名

ちいかわ BOO！BIGぬいぐるみ ハチワレ 8個セット
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎新品未開封＊タグ付き⭐︎オンクレで獲得したちいかわBOO！BIGぬいぐるみハチワレ　×6ちいかわ　×2計8個セットです(◡̈)/❤︎サイズは約33cmです⭐︎段ボール箱に入れて発送いたします。商品に直接触れることはありませんので衛生的です(o˘◡˘o)プレゼントにも♪即日〜翌日発送いたします◡̈⭐︎#ちいかわ#ハチワレ#うさぎモモンガシーサーくりまんじゅうラッコ#ちいかわぬいぐるみ#ハチワレぬいぐるみ着ぐるみマスコット#bigぬいぐるみぬいぐるみハロウィン#ハロウィン狼魔女人気タイトル···ちいかわグッズ種類···ぬいぐるみ
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