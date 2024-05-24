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HERMES【エルメス】ネクタイ⑩
商品番号 L33327553466
商品名

HERMES【エルメス】ネクタイ⑩
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメス　ネクタイカラー:ネイビー特に目立つ様なシミ、傷はありませんが、見落としがあるかもしれません。中古品です。自宅保管していました。畳んで発送予定です。シワが出来る可能性があります。
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