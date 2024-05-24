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商品詳細
●商品名称●【新品】◆当時物◆英国製ジャーディンマセソン株式会社定価28,000円プリングルPringleofScotlandカシミヤ100%マフラーとなります。●商品説明●ジャーディンマセソン株式会社が仕入れをしていた時代のPringleofScotlandカシミヤ100%マフラーとなります。この時代の製品にしか出せないスコットランド製(英国製)のカシミヤ100%の風合いや色合い、柄など全てにおいて雰囲気のあるマフラーです。トレンチコートやステンカラーコート、レザージャケットなど幅広く合わせやすいアイテムです。ほぼデッドストック状態で大変希少なアイテムてになります。お探しの方はこの機会を是非お見逃しなく。●商品詳細●柄・デザイン...チェック素材...カシミヤ100%カラー...グリーン×マルチカラー生産国…スコットランド(英国製)サイズ…平置き直線計測値横約31㎝縦(フリンジ含む)約151㎝●商品状態●10段階中9～10程度。新品未使用タグ付き。デッドストック状態。特に目立つ大きな汚れ、ダメージ、使用感、色褪せなどはありません。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement587499.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi690847.html
http://narcologia.ru/goods/financier242360.html
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【新品】◆当時物◆ プリングル Pringle カシミヤ100% マフラー
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プリングル マフラー 無地 カシミヤ100％ スコットランド製 ネイビー
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pringle カシミアニット | labiela.com
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