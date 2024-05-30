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万双　クロコダイルミニ財布(小銭入付) キャメル
商品番号 X39950805026
商品名

万双　クロコダイルミニ財布(小銭入付) キャメル
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

９月に万双の公式通販にて購入。購入価格38500円。元箱あり。付属品完備。お札の試し入れをしたのみでカードやコインは入れておりません。商品の確認後、一度も使用することなく元箱に入れて保管しておりました。ペット、タバコなし。こちらの商品は値下げ不可とさせていただきます。
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