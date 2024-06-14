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【美品】Paul Smith 二つ折り財布
商品番号 F23590799139
商品名

【美品】Paul Smith 二つ折り財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以下、公式よりポール・スミスの幸運のシンボルでもある、ラビットモチーフをポイントにした2つ折り財布。アーティストストライプと本体をラビット型に切り抜き、それぞれを寄せ木細工にようにぴったりとはめ込んだ、繊細なクラフトテクニックが魅力的なアイテムです。素材にはソフトでしなやかなイタリアンレザーを使用し、シンプルですっきりとした仕立てによりラビットをより際立たせました。【素材】牛革【サイズ】縦約9.5cm×横約11.5cm×厚さ約2.0cm/重量約83g【仕様】札入れ×1/小銭入れ×1/カード入れ×4/その他ポケット×2【付属品】純正保存箱カラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...本革ご覧いただき有難うございます。メンズの財布となっていますが、女性でもお使い頂けると思います。写真を撮るためにシートを取りましたが写真5のように買ったままの状態に戻して発送します。ショッパー(写真6)もお付けできますが、すでに真ん中で折れているため、こちらはオマケ程度にお考え下さい。ちゃんとした人へのプレゼントには向かないかもですご質問等はコメントへお願いします！
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