【極美品】PRADA トライアングルロゴ 長財布 テスートナイロン

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カラー···ブラック財布形···長財布素材···ナイロン正規購入品です。使う頻度が無いので出品します。〜期間限定で値下げ出品中です〜【付属品】箱財布を包んでいた紙リボン(不要な方は別途お申し出ください)SAFFIANO素材で傷も目立ちにくく丈夫です。使用頻度:1ヶ月ほど。状態:目立った傷や汚れはありません。かなり綺麗な状態です。※あくまでも中古品ですのでその点ご理解を宜しくお願いします^-^カード収納がかなり多く使いやすいです。メンズものですが、女性でも問題なく使えるユニセックスなデザインになっております。