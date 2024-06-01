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UNITEDTOKYO チェンジヘリボーンマフラー リバーシブル 寒色系
商品番号 T81238369090
商品名

UNITEDTOKYO チェンジヘリボーンマフラー リバーシブル 寒色系
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユナイテッドトウキョウチェンジへリンボーンストールユニセックスなデザインでメンズレディースどちらもOK広げて大判ストール二つ折りでマフラーカラー4色ミックスリバーシブルサイズフリー69cm×216cm品番408380001素材ウール100%どうしても素材の特性上毛羽立ちはあります。同デザイン別カラー出品中です。#マフラー#ストール#リバーシブル#ユナイテッドトウキョウ#UNITEDTOKYO#ウール#ヘリボーン#毛#チェンジヘリボーン#メンズ#レディース#ユニセックス#大判ストール#大判マフラー#ロングマフラー#ロングストール
http://narcologia.ru/goods/injure615267.html
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