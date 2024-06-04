訳あり…お買い得…V直筆サイン入り超大型写真…BTS…防弾少年団 7

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訳あり商品…お買い得…V直筆サイン入り超大型フォト…掲載写真5枚目…左側上部の角にほんの少しだけ折れが有ります。ほんの僅かです。気にならない程度ですので、ファンの方でしたら、とてもお買い得です。ご理解を頂けるお客様からのご購入をお待ちしております。美品…撮影時のみ開封…約254mm×203mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します。値下げは出来ません…即購入で構いません。V韓国の歌手、俳優。男性ヒップホップグループBTSのメンバー本名はキム・テヒョン。愛称はテテ。生年月日：1995年12月30日(年齢26歳)出生地：飛山洞(大邱広域市)身長：179cm学歴：グローバルサイバー大学(2020年)、韓国芸術高等学校(2014年)、漢陽サイバー大学校、こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。