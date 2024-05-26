【美品】エルメネジルド・ゼニア　ネクタイ

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エルメネジルド・ゼニアのネクタイです。別途出品しています色違いの物と一緒に新宿高島屋で購入したものです。普段使いではなく特別な時に2、3回使用したのですが最近は使用する機会もない為出品します。ツルッとした肌触りではなくシルクの柔らかい肌触りの高級感ある商品です。＊絹100%＊大剣幅9.5cm＊長さ150cm＊箱無しになります。注：３つ折り程度に小さくしての発送となりますので予めご了承ください。