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ポールスミス　二つ折り財布　ジップストローグレイン2 ネイビー PSC784
商品番号 E62223791325
商品名

ポールスミス　二つ折り財布　ジップストローグレイン2 ネイビー PSC784
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 7,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスの二つ折り財布、チャック付き、色はネイビー、箱付きになります。こちらで美品を譲り受けたものです。旦那にプレゼントしようとしたところ、知り合いと被ってしまったとのことで、1回しか使用していません。ペット、喫煙者なし。使用回数は少なく、状態も良く、美品ではあるものの使用していた事実はありますので、お気になさらない方でお願いします。
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