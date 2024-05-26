ポールスミス 二つ折り財布 ジップストローグレイン2 ネイビー PSC784 ...

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商品詳細
ポールスミスの二つ折り財布、チャック付き、色はネイビー、箱付きになります。こちらで美品を譲り受けたものです。旦那にプレゼントしようとしたところ、知り合いと被ってしまったとのことで、1回しか使用していません。ペット、喫煙者なし。使用回数は少なく、状態も良く、美品ではあるものの使用していた事実はありますので、お気になさらない方でお願いします。
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