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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···TRこの度は数ある商品からご覧いただき、ありがとうございます。こちらはシングルカード「リーリエ」あくまで、個人の主観になりますが、美品かと思われます。商品は、トラブル防止のため、一律プレイ用とさせて頂きます。お写真の方で最終確認をしてご自身の判断・責任にてご購入よろしくお願いします。商品の発送については、プロフィールに記載しておりますので、ご確認下さい。商品は、購入時点でキャンセル・交換・返品・返金は如何なる理由でお受けできません。商品の状態については、参考程度に私の主観で記載しております。最終の判断は、ご自身で行なってください。ご購入者様には上記の内容全てを把握したものとし、お取引を進めてまいります。何卒ご理解・ご協力よろしくお願いします。検索用黒炎の支配者151ロストアビスクレイバーストスカーレットスノーハザードトリプレットビートタイムゲイザー白銀のランス白熱のアルカナパラダイムトリガースターバーススペースジャグラー美品完美品引退お得
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