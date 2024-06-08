Supreme vietnam キャップ　kith stussy noah

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商品詳細
FW12supremeのベトナムキャップです。カラーはブラック。汗止めテープを貼ってから使用しておりません。この状態ではなかなか見つからなくなってきました。ワッペンのスヌーピー風の動物がシュプリームらしいです。美品ですが、中古としてご購入お願い致します。宜しくお願い致します。カラー···ブラック形···ベースボール素材···コットン
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