超定番】ルイヴィトン レザー サンチュール ジーンズ ベルト バックル ...

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【商品名】ルイヴィトンレザーサンチュールジーンズベルトバックル【商品状態】中古【採寸】・バックル縦約5.5cm横約8.5cm・ベルト全長約84cm幅約4.5cm(5段階調節)【シリアル】LB0073【付属品】本体のみ【購入先】大手真贋鑑定済リユースショップ【カラー】ブラックシルバー【素材】レザー【ポイント】LOUISVUITTONルイヴィトンルイ・ヴィトンサンチュールジーンズベルトレザースペイン製普段のお仕事を頑張っているあなたに。大切な人へのプレゼントに。他の人とは違う高級感をあなたに【備考】即購入OKです！写真にて状態をご確認の上、納得いただける方のみご検討よろしくおねがいします。フォロー割引き実施中です！フォロー割ご希望の方はご購入前にコメントの方よろしくお願い致します！(*^^*)※2000〜5000円→200円引き※5001〜10000円→300円引き※10001円〜→500円引き好きの方に是非。