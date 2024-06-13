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STUSSY ステューシー Ｔシャツ 龍　90s 紺タグ
商品番号 C26931195053
商品名

STUSSY ステューシー Ｔシャツ 龍　90s 紺タグ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時stussyの店舗で購入してから3回程着用しました。状態かなりいいですドラゴン龍プリント　レア　ヴィンテージ　古着オールドステューシー　ストリート　シャネルロゴ袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...夏
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