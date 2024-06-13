STUSSY ステューシー Ｔシャツ 龍　90s 紺タグ

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当時stussyの店舗で購入してから3回程着用しました。状態かなりいいですドラゴン龍プリント レア ヴィンテージ 古着オールドステューシー ストリート シャネルロゴ袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...夏