スターウォーズ EP1 ダースモール Tシャツ XL

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数ある中からご覧いただきありがとうございます！スターウォーズエピソード1、ダースモールのTシャツです。当時ものでお探ししている方も多いXLサイズ裾、袖部分はダブルステッチ。サイズ表記 XL実寸サイズ(平置き)肩幅は約58センチ身幅は約60センチ着丈は約71センチ素人採寸のため、ご参考程度でお願いします。古着の特性上スレや小傷等記載のない細かなダメージが発生してる可能性があります。以上のことから、ビンテージにご理解頂けない方や完品をお求めの方の御購入はご遠慮下さいませ。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。＊重要＊※すり替え防止のため、購入後の返品は一切できません購入する前に、必ず画像をご確認のうえ、また説明文、注意事項にご了承の上、手続きをお願いします。注意事項1、新規の方、評価の少ない方、悪い評価がある方は取引をお断りすることがあります。2、仕事の関係でコメントなど頂いた場合、返信が遅れることがありますので、予めご了承ください#ムービーT#スターウォーズ#ダースモール#tシャツ#プリントtシャツ#ポケットtシャツ#ポケt#両面プリント#バックプリント#マルボロtシャツ#タバコtシャツ#アートtシャツ#marlboro#90s#usa製#古着#vintage#ヴィンテージT#タバコT#マルボロ#リザード#すねーく柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋