yohji yamamoto pour homme マフラー ストール フリンジ

yohjiyamamotopourhommeマフラー大判ストール品番／HD-L07-931素材／毛100%幅46.5cm全長204cm（フリンジ込み）フリンジ長さ10cmメンズラインになりますがユニセックスでご利用いただけると思います。気をつけておりますが素人の採寸になりますので若干の誤差等お許しください。ご理解いただける方のみご購入をお願いします。また、すり替えやトラブル防止のため、返品、交換、クレームはご遠慮下さい。あくまでもUSED品個人保管になりますので、神経質な方はご遠慮ください。ご質問などございましたら購入前にお気軽にお問い合わせ下さい。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···ウールフリンジ



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