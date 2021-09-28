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カミツレのきらめき　SR
商品番号 O19135222530
商品名

カミツレのきらめき　SR
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カミツレのきらめき　SR　1枚です。スリーブ・ローダーに入れて保管していますが素人保管ですのでご理解下さい。トラブル防止のため一律プレイ用でお願い致します。また神経質過ぎる方のご購入は、控えていただくようお願い致します。状態は写真にてご確認下さい。発送については、折れ防止、防水をして発送いたします。すり替え等防止の為、交換・返品等は受け付けておりませんのでご了承ください。以上ご理解いただきご購入お願いします。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SR
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