【新品未使用】クロコダイル　長財布　ヘンローン社製　本革

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商品詳細
素材:【外側】クロコダイル【内側】皮、合皮色:ブラックサイズ:Ｗ１９ｃｍ×Ｈ１０ｃｍ※本物のクロコダイル革を使用している為表面に僅かな小傷がございます。素材···本革カラー···ブラック財布形···長財布
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