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【新品未使用】クロコダイル　長財布　ヘンローン社製　本革
商品番号 C48068537898
商品名

【新品未使用】クロコダイル　長財布　ヘンローン社製　本革
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 16,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材:【外側】クロコダイル【内側】皮、合皮色:ブラックサイズ:Ｗ１９ｃｍ×Ｈ１０ｃｍ※本物のクロコダイル革を使用している為表面に僅かな小傷がございます。素材···本革カラー···ブラック財布形···長財布
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