NEW ERA ゴールド ミニ メタル 最終お値下げ

ニューエラのキャップです。買ったものの使う機会がないため出品します。Newera9fortyゴールドミニメタル ニューエラ購入日：2023年6月色:アイボリー9/14お値下げしました。9/15お値下げしました。9/17お値下げしました9/18お値下げしました9/24お値下げしました9/28最終お値下げしました



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