アディダス スニーカー ADICOURT IG3511

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商品詳細
メインカラー...ホワイト,ブルーシンプルなデザインで様々なコーディネイトに合わせやすい、汎用性の高さが魅力のローカットスニーカー、「ADICOURT（アディコート）」。雨の日も晴れの日も楽しむをコンセプトとし、撥水機能を持たせたキャンバス素材を採用しているのがポイント。※防水効果はなく、織り目や縫い目等よりの雨水などが侵入することがあります。使用環境や洗濯によって撥水効果は徐々に低下します。(abcマート説明引用)購入したのですが一度も履く機会がないため出品します。素人保管の為神経質な方はご遠慮ください。箱は無いので靴のみの発送となります。
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