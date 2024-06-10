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- 【新品未使用タグ付き】ヒステリックグラマー ヒスガール ビッグロゴTシャツ
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商品詳細
⬇️タップして商品一覧を見る⬇️#古着屋KenKen✅商品情報ブランド：HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマー色柄 ：白 ホワイトサイズ ：M状態 ：新品未使用タグ付き✅サイズ詳細（平置き採寸）着丈：65cm身幅：50cm肩幅：43cm袖丈：24cm✅注意事項※神経質な方は、古着のご購入をお控え下さい。※掲載写真の色合い及び、サイズ詳細の多少の違いはご容赦下さい。✅当店について◎「フォロワー様限定でお得な”割引”」実施中!!◎「送料無料・24時間以内発送・即購入OK」!!◎パーカースウェットTシャツポロシャツシャツジャージジャケットアウターなどの幅広いカテゴリーのアイテムを出品しています。ストリートスポーツゆるだぼが好きな方にオススメです‼︎⬇️ブランド別・カテゴリー別に商品を探す⬇️#古着屋KenKen管理番号2916-0946
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