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エアマックス　24.5㎝
商品番号 W91568288182
商品名

エアマックス　24.5㎝
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度子供が履きましたがもうサイズが合わなくなったので出品します。商品はまだまだ綺麗だと思いますが、一度は着用してますので神経質な方はご遠慮ください！#エアマックス#ナイキ#nike
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