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シュプリーム Supreme 新品未使用品キャップ
商品番号 D33309360519
商品名

シュプリーム Supreme 新品未使用品キャップ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンフランシスコ店舗購入の新品未使用品のキャップとなります。モデル名はPIGMENTCOATEDCANVASSLOGOとなるようです。ナチュラルカラーのキャップにＳロゴがホワイト刺繍で施されているデザインです。ご希望の方にはショッパーもお付けします。同時にグレーのニットキャップ、ブラックのキャップも販売していますのであわせてご検討ください。
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