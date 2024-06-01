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新品未使用 22ss ヨウジヤマモト ニューエラ ミニロゴ 黒 エコペット
商品番号 F36366680976
商品名

新品未使用 22ss ヨウジヤマモト ニューエラ ミニロゴ 黒 エコペット
ブランド名 ヨウジヤマモト
特別価格 税込 17,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

おまけ付き新品未使用※当方のプロフィールをご確認しご了承頂けた方のみ、ご購入をお願い致します。______________________________YohjiYamamoto×NewEraECOPET9THIRTYMINILOGOBLACKサイズ　フリー　56.8-60.6cmカラー　ブラック購入元　THESHOPヨウジヤマモト実物掲載しております。おまけ）クリアファイルも、お付けします。______________________________「YohjiYamamoto」×「NewEra」Spring＆Summer2022使用済みのペットボトルや衣料品、繊維くずを原料とした生地ECOPETを採用したカーブドバイザーキャップ、[9THIRTY]。フロントにYohjiYamamotoのシグニチャーを刺繍でデザイン。春夏シーズンに適した、シャリ感のある肌触りが特徴的な仕上がりとなっている。Polyester65%Cotton35%______________________________宅急便コンパクトまたは、ゆうパケットプラスにて発送します。【関連検索ワード】#yohjiyamamoto#ニューエラ#ヨウジヤマモト#キャップ#乃木坂46#欅坂46#生田絵梨花#与田祐希#梅澤みなみ#oneokrock#taka#Alexandros#川上洋平#須田亜香里026
http://narcologia.ru/goods/Sydney118049.html
http://narcologia.ru/goods/freshman572756.html
http://narcologia.ru/goods/encourage613972.html
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【新品未使用】 22ss ヨウジヤマモト ニューエラ ミニロゴ キャップ
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