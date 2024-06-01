新品未使用 22ss ヨウジヤマモト ニューエラ ミニロゴ 黒 エコペット ...

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おまけ付き新品未使用※当方のプロフィールをご確認しご了承頂けた方のみ、ご購入をお願い致します。______________________________YohjiYamamoto×NewEraECOPET9THIRTYMINILOGOBLACKサイズ フリー 56.8-60.6cmカラー ブラック購入元 THESHOPヨウジヤマモト実物掲載しております。おまけ）クリアファイルも、お付けします。______________________________「YohjiYamamoto」×「NewEra」Spring＆Summer2022使用済みのペットボトルや衣料品、繊維くずを原料とした生地ECOPETを採用したカーブドバイザーキャップ、[9THIRTY]。フロントにYohjiYamamotoのシグニチャーを刺繍でデザイン。春夏シーズンに適した、シャリ感のある肌触りが特徴的な仕上がりとなっている。Polyester65%Cotton35%______________________________宅急便コンパクトまたは、ゆうパケットプラスにて発送します。【関連検索ワード】#yohjiyamamoto#ニューエラ#ヨウジヤマモト#キャップ#乃木坂46#欅坂46#生田絵梨花#与田祐希#梅澤みなみ#oneokrock#taka#Alexandros#川上洋平#須田亜香里026